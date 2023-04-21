القبض على 3 إرهابيين في بغداد وكركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي بغداد و كركوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المديرية قولها في بيان: إنه “ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من محافظتي بغداد وكركوك، أسفرت عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة “4” إرهاب، في ناحيتي المشاهدة واللطيفية ببغداد وقرية مراطة الكبيرة في كركوك، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة أصولياً”.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أعلن أمس إحباط عملية إرهابية في محافظة صلاح الدين وسط العراق.