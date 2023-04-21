الكرملين: “الناتو” يواصل إظهار جوهره العدواني

عواصم – تقارير:

أكّد المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” مصرّ على إظهار طبيعته العدوانية، وهو ما يُثبت صحّة القرار الروسي ببدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قال خلال زيارة إلى كييف يوم الخميس: إن أوكرانيا ستنضمّ في نهاية المطاف إلى الحلف.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن بيسكوف قوله: “يواصل حلف الناتو إظهار جوهره العدواني الذي تحدّثنا عنه من قبل حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، من خلال مساعيه لاستيعاب أوكرانيا وجذبها إلى صفوفه”، لافتاً إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدّث عن هذا التهديد المحتمل قبل وقت طويل من بدء العملية العسكرية، ومضيفاً: “كل هذا يظهر بوضوح ومرة أخرى صحّة قرار الرئيس ببدء هذه العملية، انطلاقاً من مصالح روسيا وضرورة ضمان أمنها.. نظراً لأننا نتعامل مع تكتل عدواني ينظر إلى بلدنا على أنه خصم، ويتعدّى على أمن بلدنا”.

من جهته، أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، أن المفوّض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك يمارس ازدواجية المعايير بتجاهله الانتهاكات التي تحدث في الغرب. ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن غاتيلوف قوله في تصريح: “يؤسفني أن تورك يواصل إظهار المعايير المزدوجة والتحيّز السياسي بحق البلدان التي تعارض مجموعة محدّدة من الدول الغربية، وهذا يُلقي مرة أخرى بظلال من الشك على حياد المفوّض السامي ومكتبه”. ولفت غاتيلوف الانتباه إلى أن تورك أعرب في رسالة إلى البعثة الروسية عن قلقه بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة مدينة موسكو ضد فلاديمير كارا مورزا دون إبلاغ أي من الأمريكيين أو البعثات الفرنسية حول قلقه من انتهاكات حقوق الإنسان.