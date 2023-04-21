المركز الوطني للزلازل: تسجيل 11 هزّة

وأشار المركز إلى أن جميع الهزات تراوحت شداتها بين 1.6 و3.3 درجات، على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 27.8 كم.

كذلك أعلن المركز تسجيل هزة أرضية في لواء إسكندرون، شدتها 3.3 درجات على مقياس ريختر، موضحاً أن محطات الرصد سجلت هزة وقعت في تمام الساعة 1.31 بعد منتصف الليل في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 56 كيلومتراً.