21-أبريل-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

المركز الوطني للزلازل: تسجيل 11 هزّة

بشار المحمد

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 11 هزة، تراوحت شدتها أقل من 3.3 درجات على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، موضحاً أن الهزات المسجلة توزعت على 9 هزات في لواء إسكندرون، وهزة واحدة غرب حمص شدتها 1.9 درجة، وهزة وسط تركيا درجتها 2.6.

وأشار المركز إلى أن جميع الهزات تراوحت شداتها بين 1.6 و3.3 درجات، على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 27.8 كم.

كذلك أعلن المركز تسجيل هزة أرضية في لواء إسكندرون، شدتها 3.3 درجات على مقياس ريختر، موضحاً أن محطات الرصد سجلت هزة وقعت في تمام الساعة 1.31 بعد منتصف الليل في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 56 كيلومتراً.

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