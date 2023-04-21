النظافة في جاهزية عالية بحمص في الأعياد

حمص – سمر محفوص

تزداد كميات القمامة ومخلفات المحال التجارية الناجمة عن عمليات البيع والشراء خلال فترات الأعياد مما يشكل ضغطاً إضافيا ويستنفر الطواقم لتطبيق آليات عمل خاصة، وذلك حسب ما ذكر مدير النظافة في مجلس مدينة حمص، المهندس عماد الصالح، الذي أكد أن عمل المديرية خلال العطلة يشهد ازدياداً كبيراً بسبب ازدحام الاسواق قبل الإفطار وبعده حتى ساعات الليل المتأخرة مما يعني كميات إضافية من القمامة.

وأشار مدير النظافة إلى أن آليات المديرية تعمل بالطاقة القصوى حيث تم تمديد الوردية المسائية خلال فترة العطلة وعيد الفطر حتى الساعة الثالثة صباحا على أن يتم تعويض العمال لاحقاً، علماً أن عدد سيارات القمامة 62 آلية كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم بالإضافة إلى 8 قلابات وجرارين تقوم بجمع وترحيل القمامة من كافة الأحياء مع استمرار عمليات الكنس الاعتيادية وغسيل الحاويات.