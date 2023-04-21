بدء فعاليات مهرجان مسرح الطفل البصري على مسرح الخيام

بدأت مع أول أيام العيد فعاليات مهرجان مسرح الطفل البصري-الدورة الأولى على خشبة مسرح الخيام بدمشق بتقديم مسرحية “فلة والأقزام السبعة” نص هشام كفارنة إخراج بسام حميدي و”علاء الدين والمصباح السحري” نص إيهاب مرادني إخراج بسام حميدي وبيَّن زياد الموح المنتج والمشرف العام على المسرحيتين وصاحب مؤسسة ميار للإنتاج الفني أنه في المؤتمر الصحفي الذي عُقد تمهيداً لبدء عروض “فلة والأقزام السبعة” منذ سنتين أوضح كجهة منتجة أنه لن يتوقف عند هذه المسرحية التي هي جزء من مشروع كبير للطفل، وأنه مع إطلاق عروض مسرحية “علاء الدين والمصباح السحري” يؤكد على أن مشروع مسرح الطفل البصَريّ مستدام لأن هاجسهم الأساسي هو الطفل وليس منافسة الآخرين، مذكّراً أن مسرحية “فلة والأقزام السبعة” لاقت نجاحاً كبيراً، حيث عُرضت في دمشق وبعض المحافظات، كما كانت لها فرصة المشاركة في مهرجان الطفل في المغرب عن طريق الانترنت وحصدت جائزة الإبداع فيه، وبإنجاز “علاء الدين والمصباح السحري” تتم متابعة ما بُدِئ به، وهذا يؤكد برأيه أن البناء الصحيح يحقق الاستمرار، خاصة وأننا نمتلك مواهب من الأكاديميين والمختصين والنجوم الذين نفتخر بهم، ولم يخفِ الموح أن النجاح الكبير لـ “فلة والأقزام السبعة” شكّل تحدياً كبيراً لفريق العمل لتقديم تجربة فنية عالية المستوى من خلال “علاء الدين والمصباح السحري” وهذا ما سيتم العمل عليه في العروض القادمة لتقديم كل ما هو أفضل لطفلنا ضمن مشروع مسرح الطفل البصريّ الذي يتوجه للطفل وعائلته والذي يضع نصب عينيه أن أي عمل لا يحمل فكراً ورسالة لا فائدة منه.. من هنا سيجد طفلنا في مسرحية “علاء الدين والمصباح السحري” روح الفكاهة والمتعة والخيال ويتعلم الصبر والتفاؤل والأمل والإصرار، مشيراً الموح إلى أنه في سورية توجد تجارب مسرحية طفلية عديدة لكننا نفتقد لمسرح الطفل البصري، لذلك كان من الضروري العمل على مهرجان لهذا النوع من مسرح الطفل، مشيراً إلى أن فكرة المهرجان انطلقت بعد نقاش بين فريق العمل المؤلف من : بسام حميدي-ماهر رمضان-زياد الموح لأهمية وجوده، خاصة في أيام العيد، مؤكداً أن المهرجان سيقام في كل عام، وسيكون الهدف في السنوات القادمة أن تتسع المشاركة فيه على المستوى المحلي والعربي والدولي، منوهاً إلى أنه سيتم أثناء المهرجان تكريم أسماء وشخصيات اهتمت بعالم الطفولة: الشاعر سليمان العيسى، الفنان التشكيلي ممتاز البحرة، الموسيقي صلحي الوادي، الفنان المسرحي نضال سيجري، حيث سيتم في بداية كل عرض عرض فيديوهات لهؤلاء الأدباء والفنانين الراحلين ليس بهدف التذكير بهم لأنهم ما زالوا في الذكرة بإبداعاتهم وإنما لردّ الجميل لهم وتحية لأرواحهم التي ما زالت ترافقنا، موضحاً أن عروض المهرجان مجانية لأن الشريحة المستهدفة هي أطفال sos ودور رعاية الأيتام وبنات وأبناء الشهداء، وكل طفل يرغب في الحضور، وسترافق المهرجان فعليات مجانية ليعيش الطفل أجواء العيد كوجود دمى للأطفال عن شخصيات يحبونها، إضافة إلى الرسم على الوجوه، منوهاً إلى أن المهرجان يقام برعاية رسمية من وزارة التربية بالتعاون مع سفيرة النوايا الحسنة للطفولة د.راما عدنان زريق وتجمّع شَدو ومؤسسة ميار للإنتاج الفني، شاكراً كل الجهات الراعية والداعمة للمهرجان.

أمينة عباس

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