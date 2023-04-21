بعد سرقة الخطوط .. اتصالات حلب تعيد الخدمة لأكثر من 5 آلاف مشترك 

حلب – معن الغادري

أعاد فرع اتصالات حلب الاتصالات الأرضية وخدمة الأنترنت لأكثر من 5 آلاف مشترك في حي الحمدانية، بعد توقفها لمدة أسبوع نتيجة قيام مجموعة من اللصوص بتخريب الشبكة وسرقة كافة محتوياتها.

وأوضح مدير الفرع المهندس أنور رحمون رهوان أنه قبل حوالي الأسبوع تعرضت شبكة الاتصالات في المنطقة إلى سرقة كابلاتها النحاسية ومتمماتها، ما أدى إلى توقف خدمة الإتصالات والإنترنت، وعلى الفور تم الكشف على الموقع وتحديد الأضرار، والبدء فوراً بعمليات الإصلاح وتمديد خطوط بديلة، وذلك بالتزامن مع تنظيم الضبوط الشرطية بالحادثة، لمتابعة التحقيقات والكشف عن مرتكبي هذه الجريمة.

وأبدى المهندس رهوان استغرابه من إقدام البعض على مثل هذا الفعل الشنيع والذي يسبب الضرر الكبير في البنية التحتية ويكلف مليارات الليرات، داعياً المواطنين إلى الانتباه والحذر والإبلاغ فوراً عن أي حالة اشتباه تتعلق بسرقة التجهيزات أو الكابلات وذلك حرصاً على استمرار تأمين الخدمات الهاتفية وغيرها لهم.

يذكر أن شبكة الاتصالات بحلب تعرضت خلال سني الحرب الإرهابية وبعد تطهير المدينة من العصابات المسلحة إلى خسارات كبيرة نتيجة الاعتداءات والسرقات المتكررة من قبل اللصوص.

23 total views