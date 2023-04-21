بكين: لا يحق لأي طرفٍ التدخّل بالعلاقة بين الصين وروسيا

بكين – وكالات

أشارت بكين إلى أنها طورت مع موسكو “نوعاً جديداً من العلاقات بين القوى الكبرى على أساس من الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة”.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، رداً على طلب من وكالة “تاس” للتعليق على خطاب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في جامعة جونز هوبكنز، وتابع وانغ وين بين: إن الصين وروسيا “تلتزمان دائماً بمبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة، وقد طور البلدان نوعاً جديداً من العلاقات بين القوى الكبرى على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة، وليس من حق أي دولة أجنبية التدخل في العلاقات الصينية الروسية”.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية قد قالت: إن “شراكة الصين غير المحدودة ودعمها لروسيا هي علامة مقلقة على أن بكين ليست جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا”.