بوتين وبن سلمان يبحثان التعاون الثنائي

موسكو – سانا بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آفاق التعاون بين السعودية ومجموعة “بريكس”، وآخر التطوّرات في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الكرملين قوله في بيان: إن بوتين وبن سلمان تبادلا في اتصال هاتفي اليوم وجهات النظر حول مختلف جوانب الوضع في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المبذولة بمشاركة روسيا والسعودية لحل الأزمات في المنطقة، كما تمّت دراسة عدد من القضايا المطروحة على الأجندة الثنائية، مع التركيز على زيادة توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة حسب بيان الكرملين، وعبّر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل “أوبك بلس” التي تضمّ بين أعضائها روسيا والسعودية لاستقرار سوق النفط العالمية، وتم التطرّق إلى آفاق التعاون بين الرياض ومجموعة بريكس المكوّنة من “روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا”.

وفي شأنٍ آخر، أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه يوم الجمعة أن أكثر من ثمانين بالمئة من المواطنين الروس يثقون بالرئيس بوتين.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام، فإن 80.1 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن ثقتهم ببوتين، بينما عبّر 77.5 بالمئة عن رضاهم وموافقتهم على أسلوب عمل وأنشطة الرئيس الروسي.

وقد أُجري المسح في الفترة بين العاشر والـ16 من الشهر الجاري في مختلف المناطق الروسية.