رئيسي: على الأوروبيين الكفّ عن دعم الجماعات الإرهابية

طهران – سانا:

طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدول الأوروبية بالتوقّف عن تقديم الدعم والملجأ للجماعات الإرهابية والانفصالية على أراضيها.

وذكرت وكالة “فارس” أن رئيسي بحث في اتصال هاتفي يوم الخميس مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كروكس آخر تطوّرات التعاون القضائي بين البلدين، وسبل الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة، داعياً في الوقت نفسه حكومات الدول الأوروبية إلى الكفّ عن دعم وإيواء الجماعات الإرهابية والانفصالية في أراضيها.

من جانبه، أعرب دي كروكس عن ارتياحه للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين البلدين في مجال التعاون المتبادل، مؤكداً تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهة ثانية، أكّد اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن القدرات الاستراتيجية للحرس الثوري الإيراني هي الضمان لأمن وسلامة الأمة الإيرانية.

وقال باقري عشية ذكرى تأسيس الحرس الثوري الإيراني التي تصادف يوم السبت: إن هذه المؤسسة وباعتراف الجميع باتت تتمتع بسلطة ونفوذ لافتين، كما أنها ومن خلال تجهيزها وقدراتها الاستراتيجية الشاملة تعدّ إلى جانب القوات المسلحة الأخرى من بين الركائز المهمّة لحماية البلاد، وضمان إرساء الأمن والنظام والسلام في إيران وتحسين قوة الردع للبلاد في مواجهة الأعداء.