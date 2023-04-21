زلزال يضرب وسط إندونيسيا.. وهزّة في بحر قزوين
جاكرتا – باكو – سانا
ضرب زلزال بلغت شدّته 6.4 درجات على مقياس ريختر شمال مقاطعة سولاويزي وسط إندونيسيا.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا قولها: إن “مركز الزلزال يقع على بعد 141 كيلومتراً جنوب شرق منطقة ميلونجوان بجزر تالود، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت قاع البحر”.
ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مدّ عاتية تسونامي، بينما لم ترِد تقارير بوقوع ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال.
كذلك، ضربت هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر الجمعة منطقة بحر قزوين، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
ونقلت وكالة نوفوستي عن هيئة الرصد الزلزالي في أذربيجان قولها في بيان: “إن الهزة ضربت في بحر قزوين على عمق ستين كيلومتراً، وسجّلت هزات ارتدادية خفيفة”.
وأشار البيان إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهزة.
وتبلغ مساحة بحر قزوين 600 ألف و384 كيلومتراً مربعاً، وهو أكبر بحيرة مغلقة في العالم.
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