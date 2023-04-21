مبادرات إنسانية لتوزيع ملابس العيد

دمشق _ حياة عيسى

نظمت الأمانة السورية للتنمية مبادرة إنسانية في محافظتي اللاذقية وحلب، بالشراكة مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، تتضمن توزيع ملابس العيد.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة “سورية بتجمعنا”، رامي الحلبي، بيّن في حديث لـ “البعث” أنه تم تخصيص أكثر من 20 منفذاً لتوزيع الألبسة عبر منارتي القطيلبية والفاخورة وعدد من الجمعيات الأهلية التي شاركت في تأمين مراكز التوزيع (تنظيم الأسرة ، موزاييك، أسرة الإخاء، رعاية الطفولة، الجمعية الخيرية الإنمائية في الحفة، كبارنا، جمعية المقعدين وأصدقائهم، مجلس الشباب السوري، مؤسسة سورية بتجمعنا)، وذلك لمساعدة العائلات على تأمين جزء من ملابس العيد نتيجة الظروف الصعبة المحيطة بهم، وأوضح أن هذه المبادرة مستمرة لخمس أيام تتضمن تقديم المساعدات لمتضرري الزلزال وكذلك للعوائل الفقيرة واسر الشهداء والجرحى والمهجرين، حيث تم تجهيز الملابس وتوزيعها.

ويأتي توزيع ملابس العيد – حسب الحلبي – بعد أن تم تجميع التبرعات والمساعدات المقدمة لمتضرري الزلزال بالشراكة مع وزارة السياحة واتحاد شبيبة الثورة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من خلال تعاون كافة الجهات على تنفيذ عملية فرز الألبسة وتحضيرها وإرسالها لنقاط التوزيع، بهدف التخفيف عن المتضررين.

ويشار إلى أن شراء ملابس العيد طقس عائلي يجلب الفرح، ومع تضرر آلاف العائلات من الزلزال المدمر الذي أودى بمنازلهم وممتلكاتهم، بادر العديد من الأشخاص والجهات إلى التبرع بالملابس حتى المستعمل منها بهدف التخفيف من العبء المادي على أكبر قدر من الأشخاص قبل قدوم عيد الفطر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة حالياً.

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