مقتل 10 في كمين نصبه مسلّحون لعائلة في جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ – سانا

قُتل عشرة أشخاص في كمين نصبه مسلّحون لعائلة في جنوب إفريقيا.

ونقلت “رويترز” عن شرطة جنوب إفريقيا قولها في بيان: إن عشرة أشخاص من عائلة واحدة قُتلوا في كمين لمسلّحين اقتحموا منزلهم في مدينة بيترماريتسبرغ، وإن الضحايا هم سبع نساء وثلاثة رجال، ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق الرصاص.

وتعاني جنوب إفريقيا أحد أعلى معدّلات جرائم القتل في العالم، إذ تقع حوالي 20 ألف جريمة قتل كل عام بين سكان البلد، البالغ عددهم 60 مليون نسمة.