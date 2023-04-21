21-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

مقتل 10 في كمين نصبه مسلّحون لعائلة في جنوب إفريقيا

بشار المحمد
جوهانسبرغ – سانا

قُتل عشرة أشخاص في كمين نصبه مسلّحون لعائلة في جنوب إفريقيا.

ونقلت “رويترز” عن شرطة جنوب إفريقيا قولها في بيان: إن عشرة أشخاص من عائلة واحدة قُتلوا في كمين لمسلّحين اقتحموا منزلهم في مدينة بيترماريتسبرغ، وإن الضحايا هم سبع نساء وثلاثة رجال، ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق الرصاص.

وتعاني جنوب إفريقيا أحد أعلى معدّلات جرائم القتل في العالم، إذ تقع حوالي 20 ألف جريمة قتل كل عام بين سكان البلد، البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

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