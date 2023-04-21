وزير الخارجية الصيني: لن نقدم أي تنازلات بشأن تايوان
بكين – موسكو – وكالات
أكد وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، الجمعة، أن الصين لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان، واصفاً الانتقادات الغربية بالسخيفة، ومعتبراً أنه قد تكون لها عواقب وخيمة.
ووفقاً لوكالة “أ ف ب” قال، تشين قانغ، في منتدى دبلوماسي في شنغهاي: “نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدعي أن الصين تتحدى النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد، وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه”، معتبراً أن “هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة”.
وأكد تشين غانغ أن بلاده “لن تقدم أي تنازلات للذين يحاولون تقويض سيادة الصين وأمنها، وأي شخص يلعب بالنار في قضية تايوان سيحترق في نهاية المطاف”.
من جهته، أكّد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن نهج الهيمنة الذي تتبعه الولايات المتحدة قد يدفع الوضع في النهاية إلى الصدام مع دول مهمّة كالصين.
وقال بوشكوف تعليقاً على تصريح لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حول “عدم استعداد واشنطن لقطيعة الصين”: إن هذا يعني أن الولايات المتحدة تجد نفسها بين خيارين، أحدهما التضحية بتايوان والآخر التضحية باقتصادها.
وأوضح بوشكوف أنه “إذا ساد منطق الاعتماد الاقتصادي المتبادل المعتمد في الولايات المتحدة فسيتعيّن على الأخيرة التضحية بتايوان، وإذا ساد منطق الهيمنة فسيتعيّن عليها التضحية باقتصادها والصدام، وفي كلتا الحالتين تخسر الولايات المتحدة، ويبقى على الأمريكيين أن يحاولوا الحفاظ على الوضع الراهن، لكن من غير المرجّح أن يناسب الوضع الراهن الصين التي تكتسب المزيد من القوة”.
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