وزير الخارجية الصيني: لن نقدم أي تنازلات بشأن تايوان

بكين – موسكو – وكالات



أكد وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، الجمعة، أن الصين لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان، واصفاً الانتقادات الغربية بالسخيفة، ومعتبراً أنه قد تكون لها عواقب وخيمة.

ووفقاً لوكالة “أ ف ب” قال، تشين قانغ، في منتدى دبلوماسي في شنغهاي: “نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدعي أن الصين تتحدى النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد، وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه”، معتبراً أن “هذا المنطق سخيف وعواقبه خطيرة”.

وأكد تشين غانغ أن بلاده “لن تقدم أي تنازلات للذين يحاولون تقويض سيادة الصين وأمنها، وأي شخص يلعب بالنار في قضية تايوان سيحترق في نهاية المطاف”.