الدفاع الروسية: تحرير أحياء جديدة في أرتيوموفسك

وفي وقتٍ سابق اليوم، أحبطت القوات المسلحة الروسية عدة هجمات شنتها القوات الأوكرانية على أربعة محاور في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن القائم بأعمال رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين قوله في تصريح إن “العدو شن هجوماً مضاداً من خلال مجموعات صغيرة بدعم من المدفعية على أربعة محاور، وصدت وحداتنا هذه الهجمات المضادة ولم يتمكن العدو من أخذ أي شيء من مواقعنا” مشيراً إلى أنه تم تكبيد قوات نظام كييف خسائر بشرية ومادية فادحة.

وفي سياق متصل، تصدّت الدفاعات الجوية لأهداف فوق شبه جزيرة القرم.

وقال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف: إن “الأصوات التي سمعها سكان شبه الجزيرة اليوم تعود إلى عمل منظومة الدفاع الجوي وتصديها لأهداف معادية”، داعياً جميع المواطنين إلى التزام الهدوء وتلقي المعلومات من المصادر الرسمية المعروفة.

وأوضح أكسيونوف أنه لم تقع أي أضرار أو إصابات خلال تصدي الدفاعات الجوية لهذه الأهداف. وتتعرض القرم باستمرار لهجمات من قبل طائرات دون طيار أوكرانية أوقعت بعضها خسائر مادية وبعض الإصابات.

بدوره قال حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا رومان ستاروفويت: إن القوات الأوكرانية استهدفت بلدية ريلسكي التابعة للمقاطعة بالقصف لأكثر من 20 مرة خلال الساعات الماضية. وكتب ستاروفويت عبر تلغرام إن “القصف الأوكراني ترك قرى أوبيستا ولوكوت ونوفوإيفانوفكا دون كهرباء نتيجة تضرر الشبكات”، مشيراً إلى أن الفنيين سيشرعون في إصلاح الأضرار التي لحقت بها بمجرد أن تصبح الأوضاع أكثر أمناً.

من جهته، أعلن إيفان بيغما، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات جنوب الروسية، أن الطيران الحربي الروسي تمكن من تدمير مستودع أوكراني للقذائف الصاروخية والمدفعية في منطقة سيرجيفكا على محور الكسندرو كالينينسكي، مضيفاً: إنه “في اتجاه مارينسكي دكت مدفعية مجموعة جنوب بنيرانها نقاط انتشار مؤقتة للواء المدفعية الأوكراني رقم 43 في منطقة غورنياكا، وفي المنطقة نفسها تم استهداف تجمع لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية”، ولافتاً أيضاً إلى أنه تم تدمير مدفع هاوتزر من عيار 152 مم، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع، وفي اتجاه أفدييفكا قصفت المدفعية نقاط مراقبة محصنة.