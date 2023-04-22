القوات الروسية تحبط عدّة هجمات للقوات الأوكرانية على دونيتسك

أحبطت القوات المسلحة الروسية عدة هجمات شنتها القوات الأوكرانية على أربعة محاور في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن القائم بأعمال رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين قوله في تصريح إن “العدو شن هجوماً مضاداً من خلال مجموعات صغيرة بدعم من المدفعية على أربعة محاور، وصدت وحداتنا هذه الهجمات المضادة ولم يتمكن العدو من أخذ أي شيء من مواقعنا” مشيراً إلى أنه تم تكبيد قوات نظام كييف خسائر بشرية ومادية فادحة.

من جهته، أعلن إيفان بيغما، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات جنوب الروسية، أن الطيران الحربي الروسي تمكن من تدمير مستودع أوكراني للقذائف الصاروخية والمدفعية في منطقة سيرجيفكا على محور الكسندرو كالينينسكي، مضيفاً: إنه “في اتجاه مارينسكي دكت مدفعية مجموعة جنوب بنيرانها نقاط انتشار مؤقتة للواء المدفعية الأوكراني رقم 43 في منطقة غورنياكا، وفي المنطقة نفسها تم استهداف تجمع لوحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية”، ولافتاً أيضاً إلى أنه تم تدمير مدفع هاوتزر من عيار 152 مم، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع، وفي اتجاه أفدييفكا قصفت المدفعية نقاط مراقبة محصنة.