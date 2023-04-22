المقداد يتسلّم أوراق اعتماد حسين أكبري سفيراً لإيران

تسلّم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير حسين أكبري سفيراً جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمهورية العربية السورية.

ورحّب الوزير المقداد بالسفير أكبري متمنياً له التوفيق في مهامه وعمله، ومعبراً عن ارتياحه للمستوى العالي من التنسيق القائم بين سورية وإيران في كل المجالات، كما أكد أهمية الدور الملقى على عاتق سفيري البلدين في طهران ودمشق لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها لتحقيق مصالح الشعبين السوري والإيراني وكل شعوب المنطقة بالتنمية والاستقرار والازدهار.

بدوره عبّر السفير أكبري عن سعادته لتعيينه سفيراً في دمشق، مؤكداً عزمه بذل كل الجهود الممكنة، والتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة ملفات التعاون الثنائي بين سورية وإيران لدفع هذا التعاون قدماً وتحقيق رؤية قيادة البلدين في تطوير التعاون في كل المجالات بما يتناسب مع العلاقات المهمة القائمة بينهما.

حضر اللقاء السفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية والسفير عنفوان النائب مدير إدارة الاتصال والمراسم وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي ووريف الحلبي رئيسة قسم الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين، كما حضر من الجانب الإيراني عدد من الدبلوماسيين من السفارة الإيرانية في دمشق.