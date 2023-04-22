22-أبريل-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

باريس سان جيرمان يفوز على آنجيه في الدوري الفرنسي

بشار المحمد

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه آنجيه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي.

سجل هدفي فريق باريس سان جيرمان اللاعب كيليان مبابي في الدقيقتين 9 و26 بينما أحرز اللاعب سادا تيوب هدف آنجيه الوحيد في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة، ليعزز صدارته أمام مارسيليا (64 نقطة)، بينما تجمد رصيد آنجيه عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير، ليصبح هبوطه للدرجة الثانية مسألة وقت.

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