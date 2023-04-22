باريس سان جيرمان يفوز على آنجيه في الدوري الفرنسي

سجل هدفي فريق باريس سان جيرمان اللاعب كيليان مبابي في الدقيقتين 9 و26 بينما أحرز اللاعب سادا تيوب هدف آنجيه الوحيد في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة، ليعزز صدارته أمام مارسيليا (64 نقطة)، بينما تجمد رصيد آنجيه عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير، ليصبح هبوطه للدرجة الثانية مسألة وقت.