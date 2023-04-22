22-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

سورية تطالب الإدارة الأمريكية بوقف نهبها لثرواتها ودفع التعويضات للشعب السوري

بشار المحمد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين: لقد “تابعت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا”.

وتابعت الخارجية: إن “هذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته”.

ونوهت الخارجية بأن “سورية تطالب الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فوراً”.

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