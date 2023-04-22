سورية تُطالب الإدارة الأمريكية بوقف نهبها لثرواتها والإنسحاب من أراضيها

أدانت سورية نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، مطالبةً الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لقد “تابعت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا”، مضيفةً: إن “هذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته”.

وتابعت الوزارة: إن “سورية تدين هذه التصرفات، وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق”.

ونوهت الوزارة بأن “سورية تطالب الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فوراً”.