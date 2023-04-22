طائرتان مجهزتان للتدخل الفوري في حال وصول الجراد الصحرواي

دمشق – البعث

أكدت مديرية وقاية النبات في وزارة الزراعة أن الجراد الصحراوي لم يصل إلى سورية والنوع الموجود حالياً هو جراد محلي ويسمى “النطاطات” وهو يظهر بمثل هذا الوقت من السنة بالفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران وبعدها يختفي، لافتة إلى أن هذا النوع من الجراد المحلي يكثر في الحقول والمناطق القريبة من الصحراء والحدائق، وظهر بأعداد كبيرة نوعاً ما في محافظة السويداء ولفتت إلى أنهاوضعت خطة مكافحة كاملة في حال وصول الجراد الصحراوي إلى سورية واتخذت كافة الاستعدادات اللازمة من مبيدات ومرشات وطائرتين مجهزتين للتدخل الفوري.

وبيّنت المديرية أن الجراد الصحراوي موجود حالياً في جنوب السعودية وتتم مكافحته ولم ينتقل إلى شمالها وأشارت إلى أنها وزعت مبيدات على دوائر الوقاية في المحافظات لمكافحة النطاطات قي حال كانت بأعداد كبيرة لأنها تسبب أذى للمحاصيل وخصوصاً القمح أما إن كانت بأعداد قليلة فهي لا تشكل أذى.

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