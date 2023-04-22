22-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها

بشار المحمد

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصة فوق المناطق الغربية والقلمون والجزيرة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية فوق المناطق الشرقية والجزيرة، وغربية إلى جنوبية غربية فوق باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة أحياناً، وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 27/14
المنطقة الجنوبية 26/13
المرتفعات الجبلية 17/9
المنطقة الوسطى 26/11
المنطقة الساحلية 24/12
المنطقة الشمالية 26/13
منطقة الجزيرة 27/11
المنطقة الشرقية 30 / 13
منطقة البادية 28 /12

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