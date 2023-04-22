طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصة فوق المناطق الغربية والقلمون والجزيرة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية فوق المناطق الشرقية والجزيرة، وغربية إلى جنوبية غربية فوق باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة أحياناً، وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…