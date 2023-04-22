22-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً غرب رام الله

بشار المحمد
الأرض المحتلة – سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينياً من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منازل الفلسطينيين، واعتدت عليهم واعتقلت شاباً.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس 6 فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

إلى ذلك أمرت سلطات الاحتلال بهدم منزلي الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين غرب رام الله، والأسير أسامة الطويل في مدينة نابلس.

يذكر أن الخواجا استشهد في التاسع من شهر آذار الماضي برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذه عملية بطولية في (تل أبيب)، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، فيما اعتقل الاحتلال الطويل في الـ 13 من شباط الماضي بعد تنفيذه عملية بطولية قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد قوات الاحتلال وإصابة آخرين.

 20 total views

اقرأ أيضاً

إيركسين ليس الأول.. أزمات قلبية هزت عرش بطولات كرة القدم والحلول الجذرية غائبة!

مؤيد البش

كوريا الديمقراطية تنتقد المشكّكين في قدرتها على تطوير الأقمار الصناعية

طلال الزعبي

كورال حنين في أمسية موسيقية

hassan