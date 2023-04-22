لوبان: قطيعةٌ كاملة بين الشعب الفرنسي وماكرون

كشفت رئيسة حزب التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، عن وجود قطيعة كاملة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوبان قولها في تصريح اليوم: ” لم يعد بإمكان ماكرون مغادرة قصر الإليزيه، دون إثارة غضب الأشخاص الذين يرفض الاستماع إليهم واحترام إرادتهم، وهو الذي خلق هذا الغضب والفوضى، وحالياً هناك قطيعة كاملة بين ماكرون والفرنسيين”.

وشددت لوبان على أن الديمقراطية تعني احترام رأي الشعب، إلا أن فرنسا مفلسة ديمقراطياً حالياً، لأن إرادة شعبها لا يتم احترامها، مضيفة: “إن ماكرون يفقد شعبيته، لأنه لا يحترم إرادة الشعب، فإذا قال الناس إنهم لا يريدون هذا الإصلاح فلا بد من وضعه في الدرج.

يذكر أن أحدث استطلاعات الرأي في فرنسا تظهر تراجع شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها، وعدم تجاوزها نسبة 28 بالمئة، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية على سياساته، وعلى تعديل قانون التقاعد الذي تصر الحكومة الفرنسية على إقراره، بينما ترفض النقابات بالإجماع وأغلبية كبرى من الفرنسيين -حسب استطلاعات الرأي- هذا التعديل.