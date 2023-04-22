مصدر في الخارجية: سورية تتابع أوضاع جاليتها وبعثتها الدبلوماسية في السودان

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتابع باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق، على خلفية الأحداث الجارية هناك، وتتمنى للشعب السوداني الشقيق الأمن والاستقرار.

ولفت مصدر مسؤول في الوزارة إلى ان “الجمهورية العربية السورية تتابع بقلق الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتتمنى للشعب السوداني الأمن والاستقرار، مضيفاً: “كما تتابع سورية باهتمام كبير أوضاع الجالية السورية والبعثة الدبلوماسية في السودان الشقيق”.

وختم المصدر بالقول: إن الوزارة وجهت السفارة السورية في الخرطوم إلى تسجيل أسماء الجالية السورية الراغبين بالإجلاء وفق الإمكانات المتاحة، وفي إطار الحفاظ على حياة السوريين بعيدا عن الأخطار المحتملة.