نجاح فني لدوري كرة السيدات وخطة طموحة للقسم الأنثوي

أكدت مديرة قسم الكرة الأنثوية في اتحاد كرة القدم مها قطريب لـ”البعث” رضاها التام عن دوري السيدات هذا الموسم الذي نجح رغم كل الظروف الصعبة التي واجهت المسابقة والأندية على حد سواء.

وأشارت قطريب إلى أن الدوري انتهى بشكل جيد من جميع الجوانب حيث استمر بذلك بشكل منتظم لأربعة مواسم، وهو أمر إيجابي سيعود بالفائدة لتطوير الكرة الأنثوية، مضيفة: نسير بخطة علمية لتطوير العمل وإجراء المسابقات بحيث لا نشكل ضغطاً على الأندية، كما أننا نحاول بعدة تفاصيل لتوسيع هذه النشاطات والمسابقات لنزيد من خبرة واحتكاك اللاعبات من خلال زيادة عدد المباريات في السنوات المقبلة، ومقارنة بالموسم الماضي شاهدنا مشاركة لناديي السلمية لأول مرة بدوري السيدات، وبالتأكيد في الدوري هذا العام كان هناك تفاوت في المستوى الفني بين الفرق، وكان هنالك أندية لديها القدرة على تدعيم صفوفها وأخرى عاجزة، كما شاهدنا أندية زجت بلاعبات صغيرات السن، وهذه حالة إيجابية ومفيدة للعبة.

وكشفت قطريب أنه سيتم تصنيف الأندية بدءاً من الموسم بعد القادم، حيث سيقام دوري تصنيفي الموسم المقبل ليصبح هنالك دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثانية، وهي ضمن الخطة الاستراتيجية التي قدمها قسم الكرة الأنثوية في اتحاد الكرة للسنوات الأربع المقبلة ووافق عليها الاتحاد الدولي“الفيفا”، موضحة أن الطموح رفع مستوى اللعبة فنياً لتنعكس في المستقبل على منتخباتنا الوطنية.

ولفتت قطريب إلى أن نادي فيروزة استحق الفوز بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق، حيث أنهى الموسم الحالي دون أي خسارة محققاً الفوز في 11 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات.

عماد درويش

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