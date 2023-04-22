نوفاك: روسيا ستنتقل للتعامل بالعملات الوطنية خلال التسويات المتبادلة لموارد الطاقة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستنتقل إلى التعامل بالعملات الوطنية عند الدفع مقابل موارد الطاقة موضحاً أنها تعتزم في المستقبل التخلي عن اليورو والدولار لمصلحة اليوان والروبل.

وأضاف نوفاك في حديث تلفزيوني نقله موقع “آر تي”: “لقد تغير الاتجاه كثيراً من حيث تقليل استخدام الدولار أو اليورو، وبسبب المشاكل الحالية المتعلقة بالتسويات بواسطة هاتين العملتين في حساباتنا سننتقل فقط إلى العملات الوطنية، واليوان والروبل مطلوبان لذلك”.

وتابع نوفاك: “سيستمر العمل في هذا الاتجاه، الجانب الصيني يدفع قيمة الغاز باليوان، وكذلك جزئياً بالنسبة للنفط، ويجري كذلك التسديد بالروبل” لافتاً إلى أنه هناك حالياً اهتمام كبير بشراء موارد الطاقة الروسية، لذلك من الضروري إنشاء آليات تسوية، وهي يمكن أن تكون فقط بالعملات الوطنية.