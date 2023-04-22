وفاة الفنان محمد قنوع عن عم ناهز 49 عاما

غيب الموت مساء اليوم السبت الفنان محمد قنوع عن عمر ناهز التاسعة والاربعين أثر ذبحة صدرية.

ونعت نقابة الفنانين عبر صفحتها في فيسبوك وفاة قنوع، قائلة: “نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع.. لروح فقيدنا الرحمة والسكينة ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل”.

وقنوع هو ممثل مسرحي وتلفزيوني، شارك في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية السورية.

وهو ابن عائلة قنوع الفنيّة الشهيرة بدمشق، والتي اشتغلت لسنوات على المسرح الكوميدي «دبابيس»، تحت اسم «الأخوين قنوع». وهو ابن الفنان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

بداياته الفنيّة كانت مع الفنان ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شاركَ في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة «مرايا»، كما عمل في مجال الإعلان التجاري لبعض الوقت.

ومؤخرا شارك الفنان محمد قنوع في عدد من المسلسلات التي تم عرضها في رمضان المنصرم منها العربجي وزقاق الجن.

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