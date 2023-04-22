22-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

صحيفة البعث محليات 

١٢٠٠ حالة اسعافية في المواساة خلال العطلة

بشير فرزان

دمشق _حياة عيسى

بيّن مدير الهيئة العامة لمشفى المواساه الجامعي الذي يعد المنظومة الاسعافية الأكبر في دمشق التابع لوزارة التعليم العالي الدكتور عصام الأمين أن المشفى بجاهزية كاملة على مدار الـ ٢٤ ساعة بكافة فروعه الإسعافية التخصصية لاستقبال الحالات الطوارئ التي راجعته في فترة العطل والمناسبات والتي بلغ عددها ١٢٠٠ حالة اسعافية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد بداية العطلة الرسمية التي أقرتها الحكومة ولغاية يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر، فكان منها  ٨٦٠ حالة اسعاف داخلية وجراحة و٢٠٠ حالة إسعاف لاسعاف العينية و ٩٠ حالة لأسعاف الأذنية، كما تم إجراء حوالي ٨٠ عملية جراحية موزعة بين عمليات عظمية، جراحة عامة، وفروع تخصصية أخرى.

مع تأكيد الأمين أن الحالات التي راجعت المشفى منها ما تم قبولها وأخرى تم مقاربتها وتقديم المعالجة الإسعافية المناسبة.

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