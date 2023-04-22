المركز الوطني للزلازل: 20 هزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 20 هزة بدرجات متفاوتة أقصاها 5.5 درجات على مقياس ريختر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المركز أن الهزات المسجلة توزعت على 11 هزة في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و 3.0 درجات على مقياس ريختر، و4 هزات في تركيا، منها واحدة على الحدود السورية التركية تراوحت شداتها بين 2.5 و 3.2 درجات، مضيفاً: إن المحطات سجلت أيضاً 4 هزات في البحر المتوسط تراوحت شداتها بين 2.1 و5.5 درجات، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 30 كيلومتراً شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر.