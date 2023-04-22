22-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

الخامنئي: الأعداء يلجؤون للمؤامرات والدسائس بعد هزائمهم في المنطقة

بشار المحمد
طهران – سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن الأعداء غيروا نهجهم بعد الهزائم التي تلقوها في عدد من دول المنطقة، وبدؤوا يلجؤون إلى تدبير المؤامرات والدسائس وإذلال الشعوب لمواصلة تنفيذ مؤامراتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن الخامنئي قوله خلال خطبة صلاة عيد الفطر المبارك في طهران اليوم: إن “الأعداء كانوا في السابق يتغلغلون في البلدان عبر قوتهم الاستعمارية، لكن هذا التكتيك أصبح عديم الجدوى الآن وتيقنوا بأنهم غير قادرين على فعل شيء بالقوة العسكرية، ولذلك عمدوا إلى تغيير استراتيجيتهم، واللجوء إلى التضليل ومحاولة التأثير على الشعوب”.

وشدد الخامنئي على أن الشعب الإيراني هزم الأعداء قبل الآن وسيهزمهم مجدداً، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية مهمة وأساسية للغاية، وهي تعاون مسؤولي البلاد في السلطات الإيرانية الثلاث لحل جميع المشاكل التي تواجه هذا الشعب.

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