23-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

السفير الروسي بالخرطوم: ندرس كل الطرق الممكنة لإجلاء رعايانا

بشار المحمد
الخرطوم – سانا

أعلن السفير الروسي في السودان أندريه تشيرنوفول أن بلاده تدرس كل الطرق الممكنة لإجلاء الرعايا الروس من السودان.

ونقل موقع “RT” عن تشيرنوفول قوله اليوم: “إنه لا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن تنفيذ عمليات إجلاء جوية من الخرطوم، لأن القتال يدور حالياً في المطار الدولي بالعاصمة السودانية”.

كذلك، أوضح تشيرنوفول أن السفارة تلقت 140 طلب إجلاء من السودان، لافتاً إلى أن قائمة الراغبين تتسع بطلبات مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة ودول أخرى.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى منذ نحو عشرة أيام اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا بين العسكريين والمدنيين.

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