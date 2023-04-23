الطيران الروسي يدمّر مجموعتي استطلاع أوكرانيتين في خاركوف

دمر الطيران الحربي الروسي مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في اتجاه كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف.

ونقل موقع RT عن ياروسلاف ياكيمكين وهو من ضباط المركز الصحفي بمجموعة قوات غرب، قوله اليوم: إن “الطائرات الحربية الروسية قصفت معاقل محصنة للقوات الأوكرانية في المركزين السكنيين اوغورتسوفو وكروجلوي في اتجاه كوبيانسكي، وتم اكتشاف وتدمير مجموعتي استطلاع وتخريب معاديتين قرب المركزين السكنيين مولتشانوفو وكراخمالنويه”.

وأضاف ياكيمكين: إن الطيران الحربي تمكن كذلك من إفشال محاولتي تبديل لعناصر العدو في نفس المنطقة، كما تمكنت المدفعية الروسية من تدمير بطارية مدفعية معادية من طراز كاتسيا.