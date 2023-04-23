23-أبريل-2023

جريدة البعث

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الطيران الروسي يدمّر مجموعتي استطلاع أوكرانيتين في خاركوف

بشار المحمد
موسكو – سانا

دمر الطيران الحربي الروسي مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتين في اتجاه كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف.

ونقل موقع RT عن ياروسلاف ياكيمكين وهو من ضباط المركز الصحفي بمجموعة قوات غرب، قوله اليوم: إن “الطائرات الحربية الروسية قصفت معاقل محصنة للقوات الأوكرانية في المركزين السكنيين اوغورتسوفو وكروجلوي في اتجاه كوبيانسكي، وتم اكتشاف وتدمير مجموعتي استطلاع وتخريب معاديتين قرب المركزين السكنيين مولتشانوفو وكراخمالنويه”.

وأضاف ياكيمكين: إن الطيران الحربي تمكن كذلك من إفشال محاولتي تبديل لعناصر العدو في نفس المنطقة، كما تمكنت المدفعية الروسية من تدمير بطارية مدفعية معادية من طراز كاتسيا.

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