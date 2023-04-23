23-أبريل-2023

جريدة البعث

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المركز الوطني للزلازل: 17 هزّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بشار المحمد
دمشق – سانا:

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 17 هزة أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 7.11 من صباح اليوم 9 هزات في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و2.4 درجة على مقياس ريختر، و6 هزات في تركيا تراوحت شداتها بين 2.0 و3.0 درجات، مضيفاً: إن المحطات سجلت أيضاً هزة غرب طرطوس بــ 43 كم شدتها 2.2 درجة على مقياس ريختر، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 29 كيلومتراً.

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