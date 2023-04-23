تظاهرة فرح الطفولة “حكايات” في القباني و”نهاية المخادع” في مسرح العرائس

تستمر فعاليات تظاهرة فرح الطفولة التي تقيمها مديرية المسارح والموسيقا خلال أيام العيد، وفيها مجموعة عروض مسرحية للأطفال في مسارح دمشق والمحافظات، ومن هذه المسرحيات “حكايات” نص وإخراج ناصر الشبلي وتُقدَّم على خشبة مسرح القباني طيلة أيام العيد في الثانية بعد الظهر.. والمسرحية تقدم ثلاث حكايات عن طريق فرقة مسرحية جوالة تتحدث عن ضرورة الحفاظ على الطيور والحيوانات الأليفة وعدم قطع الأشجار والمحافظة على المياه وعدم هدرها، حيث يشاهد الطفل كيف تقوم هذه الفرقة في كل حكاية بتغيير ديكوراتها وملابسها أمام الجمهور لتحكي حكاياتها للأطفال بأسلوب بسيط وعفوي، وهي من بطولة: عبد السلام بدوي، لميس عباس، وليد الدبس، رولا طهماز، سليمان قطان، أليسار بدوي، مراد وميار النوري.

وتُعرض على خشبة مسرح العرائس مسرحية “نهاية المخادع” إعداد عبد السلام بدوي إخراج نديم سليمان وهي تتحدث عن محاولات الذئب لإقناع ليلى بصداقته، وتقبل بشرط أن يقلع مخالبه وأنيابه، فيوهمها أنه فعل ذلك، في الوقت الذي تحذّرها فيه جدتها وتحاول إقناعها أن الذئب سيظل ذئباً ويجب عدم الثقة به، إلى أن يحاول الانقضاض عليها لتكتشف أنه خدعها ولا يستحق هذه الثقة، مستعيدة قول جدتها “علينا أن لا نثق بذئاب الغابة فهم محتالون ومخادعون”.

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