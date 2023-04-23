قاضي قضاة فلسطين يدعو المجتمع الدولي إلى حماية مقدسات بلاده

أدان قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مصلى باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين وتخريب محتوياته.

وقال الهباش في تصريح اليوم نقلته وكالة وفا: إن الحرم القدسي الشريف بكل تفاصيله تراث إسلامي خالص، وهو ما أقرته واعترفت به الشرعية الدولية منذ عام 1930، مؤكداً أن باب الرحمة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الساحات والباحات والمصليات المسقوفة.

وشدد الهباش على أن الشعب الفلسطيني سيستمر بكل عزيمة وإصرار في نضاله، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية في مدينة القدس المحتلة والدفاع عن كل أجزاء ومرافق الأقصى، مجدداً دعوته المجتمع الدولي إلى الخروج من خانة البيانات والإدانات، وتقديم الدعم اللازم لحماية المقدسات في المدينة المقدسة والتي تتعرض بشكل يومي لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه على مرأى ومسمع من العالم.