مربو النحل يطالبون بالدعم وفتح التصدير

حماة- ذكاء أسعد

طالب مربو النحل بالدعم الحكومي عن طريق فتح باب التصدير للعسل السوري كونه سيؤدي لارتفاع سعر العسل بما يتناسب مع تكاليف التربية لاسيما أن سعر كيلو العسل لا يتجاوز 40 ألف ليرة سورية فقط مما أدى إلى عزوف عدد كبير من المربين وفق تأكيداتهم.

ودعا النحالون إلى ضرورة تأمين حاجاتهم الأساسية كالإطارات والخلايا والشمع… الخ، من خلال الإرشاديات الزراعية في القرى والبلدات لتقديمها للمسجلين في الجمعية بأسعار مناسبة، إضافة إلى منح قروض ميسرة بفوائد بسيطة ليتسنى لهم شراء النحل، وتأمين ملكات النحل المخصبة في الربيع بشكل مدروس ودقيق كون تأمين الملكات في حال فقدها يكون شاق جداً، إلى جانب القيام بدورات توعية للمربين المحدثين لتوعيتهم وتقديم النصح لهم.

وناشد النحالون وزارة الزراعة ونقابة النحالين لاستيراد السكر الأحمر وتوفيره للمربي لما له من أهمية كبيرة لإطعام الخلايا في الخريف والشتاء علماً أن سعره منخفض جدا ولايكلف الحكومة الكثير، مطالبين بتوزيعه على البطاقة الالكترونية بشكل مدعوم، إضافة إلى مطالبتهم بتقديم المازوت المدعوم أسوة بالمزارعين بسبب ما يتكبده المربي من تكاليف كبيرة متعلقة بالترحيل من محافطة لأخرى.

رئيس شعبة النحل في مديرية الزراعة المهندس مؤيد جرجنازي استعرض مايتم تقديمه للمربين من دورات تعليمية لتقديم الإرشادات التي تهم المربين إضافة إلى الكشف عن الأمراض وتحليلها في مخبر أمراض النحل، واعتبر أن سعر العسل يتناسب و القدرة الشرائية كونه مادة غير أساسية، مشيراً إلى أن واقع نقص المحروقات في سورية لايقتصر على قطاع واحد، بل يشمل كافة القطاعات.

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