وزير الطرق الإيراني: تلقينا طلباً سعودياً لتنظيم 3 رحلات جوية أسبوعياً

أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني مهرداد بذرباش أن وزارته تلقت طلباً من السعودية لتنظيم 3 رحلات جوية أسبوعياً بين البلدين.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن بذرباش قوله اليوم: تلقينا طلباً سعودياً رسمياً لتنظيم 3 رحلات جوية أسبوعياً غير الرحلات المخصصة للحج.

وأكد بذرباش ضرورة تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، وقال: إن هيئة الطيران التابعة لوزارة الطرق وإعمار المدن الإيرانية ستبذل قصارى جهدها لتسيير رحلات جوية بين إيران والسعودية.

وكان وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان وقعا في الـ 6 من نيسان الحالي بياناً مشتركاً في العاصمة الصينية بكين، بحضور وزير الخارجية الصيني تشين غانغ ينص على بدء إجراءات إعادة فتح السفارتين، وتعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.