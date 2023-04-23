23-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

مظاهرات في السويد ضدّ الانضمام إلى “الناتو”

بشار المحمد
استكهولم – سانا

تظاهر مئات السويديين في شوارع مدينة غوتنبرغ رفضاً لانضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ووفق صحيفة “غوتنبرغ بوستن” السويدية فقد دافع المتظاهرون خلال هتافاتهم عن الخط التقليدي لحياد السويد، ونددوا بانضمامها إلى حلف الناتو.

وقال غونيل بيرغ أحد المتظاهرين وأحد منظمي لجنة غوتنبرغ للسلام: “نحن هنا لأننا نريد الحفاظ على التحرر من التحالفات”.

وكانت السويد قدمت في أيار من العام الماضي طلب الانضمام إلى حلف الناتو، وقد وافق البرلمان السويدي الشهر الماضي على ذلك إلا أنه لا تزال المحادثات جارية بهذا الشأن.

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