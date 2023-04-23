مظاهرات في السويد ضدّ الانضمام إلى “الناتو”

تظاهر مئات السويديين في شوارع مدينة غوتنبرغ رفضاً لانضمام بلادهم إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ووفق صحيفة “غوتنبرغ بوستن” السويدية فقد دافع المتظاهرون خلال هتافاتهم عن الخط التقليدي لحياد السويد، ونددوا بانضمامها إلى حلف الناتو.

وقال غونيل بيرغ أحد المتظاهرين وأحد منظمي لجنة غوتنبرغ للسلام: “نحن هنا لأننا نريد الحفاظ على التحرر من التحالفات”.

وكانت السويد قدمت في أيار من العام الماضي طلب الانضمام إلى حلف الناتو، وقد وافق البرلمان السويدي الشهر الماضي على ذلك إلا أنه لا تزال المحادثات جارية بهذا الشأن.