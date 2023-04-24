إضطرابات في مطاري برلين وهامبورغ بسبب إضراب العمال

برلين – سانا

شهد مطارا برلين وهامبورغ الألمانيان اضطرابات في عشرات الرحلات الجوية اليوم، مع بدء عمال الأمن والخدمات الأرضية إضراباً ليوم واحد، احتجاجاً على تدني الأجور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن سلطات مطار برلين براندنبورغ الذي يخدم العاصمة قوله: إن جميع الرحلات المغادرة تم إلغاؤها وإن بعض عمليات الهبوط ستتأثر أيضاً بعد أن دعت نقابة (فيردي) العمالية العاملين في الأمن إلى الإضراب.

وكان من المقرر إقلاع نحو 240 رحلة جوية من المطار اليوم.

كذلك دعا موظفو شركة “إيه إتش إس” الخاصة لتقديم الخدمات الأرضية للطائرات في مطار هامبورغ إلى الإضراب لمدة 24 ساعة.

من جهة أخرى أعلنت نقابة “فيردي” عن إضراب يشمل خمسة آلاف من العاملين في السكك الحديدية من أجل زيادة الأجور.

ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا اضطرابات متكررة بسبب الإضرابات، وكانت ألمانيا شهدت نهاية الشهر الماضي إضرابات أدت إلى شلل في حركة النقل بالبلاد شارك فيها عمال المطارات والموانئ وشبكة الأنفاق والسكك الحديدية.