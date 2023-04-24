الأجواء ربيعية معتدلة

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر، وخاصة على المناطق الشمالية الشرقية والجزيرة، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المناطق الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى في ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلو متراً في الساعة أحياناً، وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية، وتثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية بعد الظهر، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ..