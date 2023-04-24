الجيش الروسي يحبط هجوماً أوكرانياً مائياً على أسطول البحر الأسود

موسكو – تقارير:

مرّة أخرى يتمكّن الجيش الروسي من إحباط هجوم استهدف أسطول البحر الأسود، باستخدام سفن مسيّرة بالتزامن مع هجوم آخر بالطيران المسيّر، حيث يحاول الجيش الأوكراني تخفيف الضغط على الجبهات من خلال استهداف الأسطول الذي تنطلق منه الصواريخ الموجّهة محقّقة إصاباتٍ دقيقة في صفوف الجيش الأوكراني على مختلف الجبهات.

فقد أعلنت سلطات مدينة سيفاستوبول أن الجيش الروسي أحبط هجوماً أوكرانياً مائياً من خلال استخدام سفن مسيّرة حاولت مهاجمة أسطول البحر الأسود.

وأوضح حاكم المدينة ميخائيل رازفوجايف على “تلغرام” وفقاً لوكالة سبوتنيك، أن الدفاعات التابعة لأسطول البحر الأسود تصدّت للهجمات الأوكرانية الجوية والبحرية، حيث دمّرت سفينة مسيّرة أوكرانية حاولت اختراق دفاعات أسطول البحر الأسود، مشيراً إلى أن المحاولة الأوكرانية فشلت في الجو والبحر، ولم تسجّل أيّ خسائر في الأرواح والممتلكات.

يُشار إلى أن، سيفاستوبول هي القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي. وجرت في الأشهر الأخيرة عدة محاولات لمهاجمتها بوساطة الدرونات، تم التصدّي لها.

إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي عن مهاجمة وتدمير مستودع للوقود تابع للقوات الأوكرانية قرب أرتيوموفسك على محور دونيتسك.

وقال رئيس المكتب الصحفي للمجموعة العسكرية (جنوب) فاديم أستافييف في بيان اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “نفّذت الوحدة الصاروخية للمجموعة العسكرية (جنوب) ضربة على نقطة المرابطة المؤقتة للواء الميكانيكي الـ54 للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة ليسيتشانسك، وكذلك على مستودع الوقود ومواد التشحيم ونقطة التزوّد بالوقود التابعة للواء المنفصل الـ17 في قسطنطينوفكا في اتجاه سوليدار- باخموت- أرتيوموفسك وتكبّد العدو خسائر في الجنود والمعدات العسكرية”.

كذلك تعرّضت نقطة المرابطة المؤقتة للواء الميكانيكي المنفصل الـ24 للقوات الأوكرانية في منطقة دزيرجينسك لضربة مدفعية من جانب القوات الروسية ما أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً وتدمير 3 وحدات من المعدات العسكرية.

من جهة ثانية، أعلن الخبير العسكري ومقدّم الشرطة المتقاعد بجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو أن أوكرانيا فقدت أكثر من 4000 جندي في الأسبوع الماضي.

وأضاف ماروتشكو في حديث لوكالة “نوفوستي”: “اعترفت القيادة الأوكرانية بـ10% فقط منهم رسمياً في حين لا يزال الباقي في عداد المفقودين”.

وأضاف: إن السلطات الأوكرانية تخفي معلوماتٍ عن الخسائر العسكرية عن الجمهور وأقارب الضحايا.

وأوضح: “إن أقارب المقاتلين الأوكرانيين مضطرون من أجل الحصول على معلوماتٍ موضوعية عن أقاربهم – تحت خطر الملاحقة الجنائية – لطلب المساعدة من مفوّضي حقوق الإنسان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”.

وأفاد الصحفي إيكخارد كلاين من مجلة “Der Spiegel” بأن القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر ضخمة في معارك أرتيوموفسك. من جهتها قالت وكالة “رويترز” في منتصف الشهر الجاري، نقلاً عن الوثائق الأمريكية المسرّبة: إن أوكرانيا فقدت في الأعمال القتالية ما بين 124,5 و131 ألف شخص بين قتيل وجريح. أما صحيفة “بوليتيكو” فنقلت عن تقييمات المسؤولين الأمريكيين في آذار الماضي أن النزاع الأوكراني أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف عسكري أوكراني.

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