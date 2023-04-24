24-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

الخارجية الإيرانية تفرض عقوباتٍ على شخصياتٍ وكياناتٍ أوروبية

بشار المحمد
طهران – سانا

فرضت وزارة الخارجية الإيرانية عقوباتٍ على عدد من الأشخاص والمؤسسات الأوروبية.

وجاء في بيان للوزارة الإيرانية نشرته على موقعها الرسمي أن إيران فرضت هذه العقوبات كإجراء متبادل، وأيضاً بسبب دعم تلك الشخصيات والمؤسسات للإرهاب والتنظيمات الإرهابية والتشجيع على القيام بأعمال العنف ضد الشعب الإيراني وإثارة الفتن والتدخل في شؤون إيران الداخلية وفرض حرب اقتصادية عليها عبر مشاركتهم في تصعيد العقوبات القسرية الجائرة.

كذلك ذكرت الوزارة في بيانها أن هذه العقوبات التي فرضتها إيران تشمل منع صدور تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإيرانية وتجميد حساباتهم المصرفية ومصادرة كل ممتلكاتهم التي تخضع لسلطة إيران، وذلك في إطار القوانين وبناء على موافقة السلطات المختصة والجهات ذات الصلة.

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