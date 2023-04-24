24-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

القهوة تقلل خطر الوفاة المبكرة

محمد عباس

بينت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية أنه إذا كان الشخص مصابا بالنوع الثاني من السكري، فإن شرب القهوة أو الشاي أو الماء ربما يقلل من خطر الوفاة المبكرة لأي سبب بنحو 25 في المئة.
لكن الدراسة ذكرت أن شرب كمية زائدة من المشروبات المحلاة بالسكر يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25 في المئة وخطر الوفاة من نوبة قلبية بـ 29 في المئة.

وأظهرت الأبحاث أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الأكثر شيوعا لوفاة مرضى السكري من النوع 2.

واستندت الدراسة، على البيانات الغذائية لما يقرب من 15 ألفا و500 بالغ شخصوا بمرض السكري من النوع 2.

وما يقرب من 75 في المئة من العينة من النساء بمتوسط عمر 61 عاما.
وحددت الدراسة كمية كبيرة من القهوة (المحتوية على الكافيين وخالية من السكر) على أنها أربعة أكواب في اليوم، والشاي كوبان في اليوم، والماء خمسة أكواب في اليوم، والحليب قليل الدسم كأسان في اليوم.

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