الموافقة على تسوية أوضاع الطلاب المقبولين في المفاضلة المركزية للاختصاصات الطبية

وافق مجلس التعليم العالي على تسوية أوضاع الطلاب الذين تم قبولهم في المفاضلة المركزية للاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2022-2023 في إحدى الجامعات الخاصة وسجلوا فيها، ثم تقدموا إلى مفاضلة ملء الشواغر وتم قبولهم في أحد الاختصاصات الطبية في جامعة خاصة أخرى ولم يسجلوا بها، وسمح المجلس في قراره للطالب بالتسجيل في الاختصاص الذي قبل فيه نتيجة مفاضلة ملء الشواغر بدءاً من الفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023، على أن يتقدم الطالب المشمول بأحكام هذا القرار بطلبه إلى مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمعالجة خلال موعد أقصاه 27-4-2023.