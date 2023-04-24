24-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الموافقة على تسوية أوضاع الطلاب المقبولين في المفاضلة المركزية للاختصاصات الطبية

بشار المحمد

وافق مجلس التعليم العالي على تسوية أوضاع الطلاب الذين تم قبولهم في المفاضلة المركزية للاختصاصات الطبية للعام الدراسي 2022-2023 في إحدى الجامعات الخاصة وسجلوا فيها، ثم تقدموا إلى مفاضلة ملء الشواغر وتم قبولهم في أحد الاختصاصات الطبية في جامعة خاصة أخرى ولم يسجلوا بها، وسمح المجلس في قراره للطالب بالتسجيل في الاختصاص الذي قبل فيه نتيجة مفاضلة ملء الشواغر بدءاً من الفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023، على أن يتقدم الطالب المشمول بأحكام هذا القرار بطلبه إلى مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمعالجة خلال موعد أقصاه 27-4-2023.

 23 total views

اقرأ أيضاً

مؤشرات خطورة الحريق المتوسطة والمرتفعة مستمرة حتى الجمعة القادم

بشار المحمد

الخارجية الإيرانية تُدين اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة على سورية

بشار المحمد

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

محمد عباس