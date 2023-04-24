24-أبريل-2023

جريدة البعث

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الصفحة الاخيرة صحيفة البعث 

تزايد عدد مستخدمي خط إغاثة ضحايا العنف المنزلي من الرجال

محمد عباس

يتعرض كثير من الرجال للعنف المنزلي، لكنهم غالبا لا يعلنون عن ذلك. ومن أجل مساعدة هؤلاء الرجال تم إنشاء خط إغاثة في ألمانيا مخصص لضحايا العنف المنزلي من الرجال، وعدد مستخدميه في تزايد. والموضوع لم يعد محظورا نقاشه.
ولجأ عدد متزايد بشكل ملحوظ من الرجال في ألمانيا إلى خط الإغاثة المخصص لحالات العنف المنزلي خلال العام الماضي. وأعلنت الوزارات المختصة بهذا الشأن في ولايات بافاريا وشمال الراين-ويستفاليا وبادن-فورتمبرغ وميكلنبورغ-فوربومرن أنه تم تسجيل ما مجموعه 4498 اتصالا على خط الإغاثة، بزيادة قدرها النصف تقريبا مقارنة بعام 2021.

ووفقا للوزارات، فإن ثلثي أولئك الذين طلبوا المشورة تضرروا بشكل مباشر بالعنف. وكانت المشكلة الأكثر شيوعا هي العنف النفسي، والذي غالبا ما يكون مقترنا بعنف جسدي وجنسي إضافي.

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