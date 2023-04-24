24-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

تعديل أسعار خدمات الاتصالات

بشار المحمد

أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه سيتم تعديل أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية اعتباراً من بداية شهر أيار القادم، موضحةً أن التعديل سيكون وفق التالي: “زيادة 30-35 بالمئة على التعرفة الأساسية لخدمات الاتصالات الخلوية و(35-50) بالمئة لخدمات الاتصالات الثابتة”، لافتة إلى أنه سيتم نشر الأسعار التفصيلية على المواقع الإلكترونية للشركات المرخص لها العمل في قطاع الاتصالات (الخلوية والثابتة).

وبينت الهيئة أن هذا التعديل يعود للارتفاع الكبير لكلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، وبهدف ضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

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