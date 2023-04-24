حضور جيد لنادي القريا رغم غياب الإمكانيات

السويداء- زياد عامر

استطاع نادي القريا أن يحقق حضوراً مقبولاً على الساحة المحلية رغم جملة الظروف والإمكانيات الصعبة المتوفرة، حيث يمتلك النادي فقط صالة صغيرة لألعاب القوة دون وجود ملاعب أو استثمارات أو دعم مالي يغطي الاحتياجات.

رئيسُ النادي نزار مليح أكد لـ”البعث” أن التوجّه للاختصاص بألعاب القوة جاء نتيجة عدم وجود ملاعب أو صالات، مضيفاً: كان حضورنا إيجابياً في الملاكمة خلال بطولة الجمهورية للأشبال التي أقيمت في طرطوس، إضافة للنجاحات الدائمة في المواي تاي والتايكواندو بإشراف المدرّب هيثم الهادي، كما تفوقت الكاراتيه بإشراف المدربين هيثم مراد ونورس مليح، حيث حصلت في آخر بطولة للجمهورية للأندية اللاعبة غنى أبو هدير على ذهبية واللاعب أسمر زيتونة على فضية، إضافة لبرونزية لكلّ من حسن زيتونة وحسام علم الدين.

أما عن ألعاب الكرات فوصف رئيس النادي حالة كرة القدم بالجيدة رغم غياب الملعب، وقد شاركت في بطولة المحافظة لفئتي البراعم والناشئين وقدّمت بعض الأسماء لمنتخب المحافظة، مشيراً إلى أن فريق كرة السلة 3× 3 حصل على المركز الثاني في بطولة المحافظة بإشراف المدرّبة ربا غبرة، كما أن كرة الطاولة شاركت تحت إشراف المدربين باسم شقير وعارف أبو هدير ببطولة الجمهورية التي أقيمت في طرطوس.

وكشف مليح أن المنغصات التي تعترض العمل كثيرة، مطالباً بضرورة ترميم الصالة والتوسّع بالبناء في سبيل استقطاب الاستثمارات لأن الاعتماد على الهبات والإعانات لم يعد يجدي نفعاً.

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