سفير كوريا الديمقراطية لدى روسيا: عزّزنا التفاعل الاستراتيجي بيننا خلال الأعوام الماضية

موسكو- سانا:

أكّد سفير كوريا الديمقراطية لدى روسيا سين هونغ تشول أن بيونغ يانغ وموسكو عزّزتا على مدى السنوات الماضية التفاعل الاستراتيجي بينهما، الذي يهدف إلى ضمان الأمن في شمال شرق آسيا وفي العالم بأسره.

وأوضح السفير في مقابلة خاصة مع وكالة تاس الروسية أنه منذ انقضاء أربع سنوات على الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع ومحادثات القمّة بين الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كثّف البلدان الاتصالات والتبادلات رفيعة المستوى وعمّقا التفاهم والثقة المتبادلين، وعزّزا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها على الساحة الدولية، مشيراً إلى أنه بفضل الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس كيم إلى روسيا والمباحثات التي جرت بين الجانبين تم وضع أساس موثوق لتطوير ورفع العلاقات الودية الاستراتيجية والتقليدية بين بلدينا إلى مستوى أعلى بما يتوافق مع متطلبات العصر الجديد.

وكان كيم وبوتين عقدا في الـ25 من نيسان عام 2019 محادثاتٍ في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك، حيث ناقش الجانبان حالة وآفاق العلاقات بين الدولتين وبحثا بالتفصيل القضايا المتعلقة بالوضع في شبه الجزيرة الكورية.

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