24-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

سيلوانوف: العالم يعيش المرحلة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي العالمي

بشار المحمد

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم أن العالم يعيش في المرحلة الأولى لتغيير النظام الاقتصادي العالمي.

وقال سيلوانوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك اليوم: إن الاتحاد الأوروبي استنفد بالفعل احتمالات فرض عقوبات إضافية مؤذية بالنسبة لروسيا، مشيراً إلى “أنه في حال فرض حظر على الصادرات إلى روسيا من قبل دول الاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن شراء البضائع من الدول الصديقة”.

وكانت الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا بعد عمليتها العسكرية الخاصة طالت قطاعات الطاقة والمال والتجارة والفنون والثقافة والرياضة، وكان آخرها الحزمة العاشرة من العقوبات التي شملت حظر نقل السلع الأوروبية عبر روسيا والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، كما شملت مؤسسات إعلامية.

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