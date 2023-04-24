صالة الشهيد ناصح علواني في حماة تدخل الصيانة

حماة- منير الأحمد

باشرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة، بالتنسيق مع مكتب المنشآت المركزي، تنفيذ أعمال إعادة تأهيل صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية.

رئيسُ اللجنة عبد الرزاق زيتون أوضح لـ”البعث” أن الأعمال المقررة ضمن مشروع إعادة تأهيل الصالة تشمل المنصة الرئيسية وتركيب كراسي بلاستيكية للمدرجات وصيانة مكاتب المنشآت الرياضية وأرضية الصالة ودورات المياه والمشالح والسقف المستعار والإنارة وتركيب لوحة إلكترونية بدل المعطلة، وتأهيل المدخل الشرقي للصالة لتأمين دخول الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الصالة.

وبيّن زيتون أن المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي وضع خطة من أجل دعم الصالات في جميع أندية القطر، ومنها صالة الشهيد ناصح علواني من أجل خلق بيئة رياضية آمنة لجميع ممارسي هذه الألعاب، ولتكون أيضاً منشأة لائقة ومشرفة لاستقبال أي استحقاق، سواء أكان محلياً أم دولياً، خاصة وأن حماة لا يوجد فيها إلا هذه الصالة الوحيدة المجهزة بمدرجات بعد خروج صالة سلمية عن الخدمة.

وكشف رئيس اللجنة التنفيذية أنه تمّت الاستفادة من المساحات الفارغة لتجهيز ثلاث صالات فرعية متخصّصة بألعاب الطاولة والقوة والشطرنج، وسيكون لها مداخل وخدمات مستقلة عن الصالة الرئيسية المخصصة للعبتي اليد والسلة، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل والصيانة لم تؤثر على التزامات الأندية في الدوري “كرة السلة واليد”، ولم تنقل أي مباراة بسبب الصيانة، وستكون الصالة جاهزة في أقرب وقت ممكن.

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